0553 313 94 23

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, 39 ilçede denetimler gerçekleştiriliyor

04 Ocak 2019 Cuma 21:37
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, yılın ilk "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ekipleri katılıyor.

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler yapılıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katılıyor.

Uygulama gece yarısına kadar sürecek.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 21:37
  1. Kadıköy
  2. Yeditepe Huzur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumspor'un Antalya kampı
    1. Erzurumspor'un Antalya kampı
    2. İsrailli teröristler 4 Filistinli'yi..
    3. Sadık Doğruer kimdir | nerelidir?
    4. Bahçeşehir Koleji'nin basketbolcuları,..
    5. Avrupa ülkesinden flaş uyarı: Proje..
    6. ABD'den "Türkiye'yi oyalamaya devam"..
    7. Celta Vigo'dan Fenerbahçe açıklaması!
    8. Saliha Özçınar kimdir | nerelidir?
    9. Basketbol: Toplu sonuç
    10. 'Yıkım projesinin' ayrıntılarına Yeni..
    11. Deniz Çakır'ın saldırdığı başörtülüler..
    12. Hamit Nişancı kimdir | nerelidir?
    13. Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı..
    14. İstanbul'da Endonezya Kara Kuvvetleri..
    15. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    16. Sakarya'daki silahlı saldırı davası
    17. Ocak 2019 araç muayene ücretleri
    18. GÜNCELLEME- İsrail askerleri Gazze..
    19. Adnan Yaşar Görmez kimdir | nerelidir?
    20. Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı