0553 313 94 23

İstanbul'da yaz etkinlikleri Yenikapı ve Maltepe sahillerinde yaşanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sıcak yaz akşamlarında İstanbulluların keyifli vakit geçirmeleri için Yenikapı ve Maltepe Sahillerinde bir dizi etkinlik hazırladı.

14 Haziran 2019 Cuma 19:38
İstanbul'da yaz etkinlikleri Yenikapı ve Maltepe sahillerinde yaşanacak

Etkinlikler kapsamında; Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Dinletilerinden Mehteran Birliği konserlerine, tiyatrodan kukla ve Hacivat - Karagöz gösterilerine kadar pek çok etkinlik İstanbulluların karşısında olacak.

İSTANBULLULAR MÜZİK DOLU BİR YAZ YAŞAYACAKLAR

İstanbul halkı, birbirinden değerli sanatçıların konserleriyle müzik dolu saatler yaşayacak. Yenikapı Sahili’ndeki etkinlik alanında; 13 Haziran’da Ömer Engin Özdeş, 14 Haziran’da Orhan Çakmak, 15 Haziran’da Aysel Yakupoğlu, 21 Haziran’da Grup İmera ve 22 Haziran’da Ekin Uzunlar sahne alacak.

Maltepe Sahili’nde ise 13 Haziran’da Zekeriya Ünlü, 14 Haziran’da Erkam Aydar, 15 Haziran’da Zeynep Başkan, 21 Haziran’da Baha ve 22 Haziran’da İpek Açar müzikseverlerle buluşacak.

ÇOCUKLAR İÇİN RENKLİ ETKİNLİKLER YENİKAPI VE MALTEPE’DE

Etkinlik alanlarına gelen çocuklar, hazırlanan renkli ve eğlenceli programlar sayesinde keyifli bir yaz tatili yaşayacaklar. Çocuklar, animatör sunucu ile renkli zamanlar geçirecek, yarışmalara katılacak ve çocuk şarkıları dinleyecekler. Geleneksel sanatlardan Kavuklu Kahve Oyunu, Karagöz-Hacivat, Maskotlarla Müzikal ve kukla gösterileri ile kahkahalara boğulacak olan çocuklar, renkli tiyatro oyunları ve illüzyon gösterileri ile eğlencenin tadına varacaklar. Ayrıca şişme ve oyun karakterleri ile çocuk parkı minik ziyaretçilerin neşesine neşe katacak.

GELENEKSEL TATLAR VE SANATLAR YAZIN DA İSTANBULLULARIN BEĞENİSİNE SUNULACAK

İstanbullular, etkinlik alanında kurulan çarşıda; sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı şerbetine kadar geleneksel tatların yanı sıra el sanatları ürünlerinden giyime, kitaptan hediyelik eşyaya kadar ihtiyaç duydukları her şeye rahatlıkla ulaşabilecek. Her gün saat 12.00’de açılacak olan çarşıda ayrıca el sanatları ve geleneksel sanatlara ait pek çok ürün, usta ellerin canlı performanslarıyla etkinlik alanlarında kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 19:38
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uçak arızalanınca sefer iptal edildi
    1. Uçak arızalanınca sefer iptal edildi
    2. Karnesini aldı, evine giderken..
    3. İstanbul'da ''Zanaat Haftası''..
    4. Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş..
    5. Jandarmadan "kuruluş" resepsiyonu
    6. 14 bin Amerikalı bir hafta boyunca..
    7. Adanalılar yaz yağmuruyla serinledi
    8. İstanbul'da yaz etkinlikleri Yenikapı..
    9. Vali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın..
    10. ABD ve NATO'ya küstah çağrı:..
    11. Kahramanmaraş’ta su deposu taştı,..
    12. Çatak’ta yıldırım düştü: 1 yaralı
    13. Türk Yıldızları provada bile nefes..
    14. Marmara Üniversitesi 2019 taban..
    15. KKTC Başbakan Tatar, Tümgeneral Yılmaz..
    16. İBB’nin Akıllı Geri Dönüşüm..
    17. Kavga ihbarına giden jandarmaya pasta..
    18. Kasımpaşa'da savunmaya takviye
    19. Vali Çiftçi, Kargı Bezi’nin üretimini..
    20. Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi..
    21. Jandarmadan Tolgay Arslan'lı tanıtım
    22. Jandarma teşkilatı 180 yaşında
    23. Tekfur Sarayı Müzesi, ilk..
    24. Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı..
    25. Servişçilere plaka tahditi hayırlı olsun
    26. Düzce'deki uyuşturucu operasyonu
    27. Marmara'da korkutan deprem!..
    28. Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası..
    29. İstanbul Aydın Üniversitesi 2019 taban..
    30. İETT’nin Trekking Hatları 15..
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu