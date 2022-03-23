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Gündem İstanbul’da yaşlı kadını almayan taksicilere ceza yağdı
Gündem

İstanbul’da yaşlı kadını almayan taksicilere ceza yağdı

İstanbul Fatih’te hastaneden çıkan yaşlı kadını almayan taksicilere, polis ekipleri tarafından yakalandı. Cezai işlem uygulanan taksicilerin araçları 3 gün süre ile trafikten men edilirken, ruhsatları ise askıya alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 05:45:00 -
İstanbul’da yaşlı kadını almayan taksicilere ceza yağdı

Fatih Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin acil kapısında dün saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, hastaneden çıkan yaşlı bir kadın taksiye binip evine gitmek istemiş, taksiciler ise durmayarak yollarına devam etmişti. Bir süre sonra ise bir taksi durmuş, yaşlı kadının gideceği yeri öğrenince yoluna devam etmişti.

Yaşanan olayların ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sürücülerinin H.T. ve İ.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından duraklarına giden polis ekipleri taksici H.T. ve İ.D.’yi yakalayarak cezai işlem uyguladı. Taksicilerin araçları 3 gün süre ile trafikten men edilirken, ruhsatları ise İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri tarafından askıya alındığı öğrenildi.

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