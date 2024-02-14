İstanbul'da yaşayanlara yeni uyarı geldi!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ilçelerini etkisi altına alacak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, kent genelinde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden olabilir.

İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz geneli ile Doğu Anadolu'nun batı ve güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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