İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, internet aracılığıyla yasa dışı bahis organizasyonu düzenledikleri ve kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişiden 23'ü tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütü tarafından futbol ve diğer spor müsabakalarına ilişkin internet üzerinden yurt dışı merkezli yasa dışı bahis oynatıldığı ve kredi kartı dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.

Soruşturma kapsamında, 12 Temmuz'da 33 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.