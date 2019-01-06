İstanbul'da okullar tatil mi? 7 Ocak Pazartesi İstanbul'da yarın okullar tatil mi son dakika

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle yarın okullar son dakika tatil mi? AKOM, İstanbul’da soğuk hava ve kar yağışına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. İstanbul’da yağışların bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerden başlayarak, İstanbul genelinde kar şeklinde devam edeceği uyarısı yapılması üzerine, İstanbul’da okullar yarın tatil mi? Yarın İstanbul’da okullar tatil edildi mi? İstanbul’da yarın okullara kar tatili var mı? Soruları merak ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk havanın Çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı, yağışların ise bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerden başlayarak, il genelinde kar şeklinde süreceği uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, Cuma gününden itibaren etkili olan soğuk havayla şehir merkezinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının görüldüğü hatırlatıldı. Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerinde görülen yağışların, çoğunlukla kar şeklinde olduğu, Çatalca'ya bağlı Binkılıç mahallesi olmak üzere çeşitli mahallelerde ise kar yüksekliğinin 10 ila 25 santimetre aralığında ölçüldüğü aktarıldı.

İstanbul'da kar yağışı etkili olacak

Soğuk havanın 09 Ocak Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, yağışların bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerinden başlayarak, il genelinde kar şeklinde etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldığı kaydedilirken, şöyle denildi: "Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarımızda 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 cm arasında kar yüksekliği beklenmektedir. 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracı göreve hazırdır. Vatandaşlarımız hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayarak yardım alabilecekler."

İstanbul'da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamasında İstanbul'a kar yağışının Pazartesi günü geleceğini açıkladı. Kar yağışından dolayı meydana gelecebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Çok sayıda öğrenci Twitter üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın @yerlikayaali34 hesabına yarın okulların tatil olması için yazıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "kar tatili" haberi geldiğinde bu sayfadan okuyabileceksiniz.