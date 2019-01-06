İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği son dakika açıklaması

Meteoroloji başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nde etkili olacak olan yoğun kar yağışı nedeniyle uyarı üstüne uyarıda bulunuyor. Kar yağışının yarın da etkili olacak olmasıyla birlikte öğrenci ve veliler yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul’da okullar yarın tatil olacak mı? Yarın İstanbul’da kar tatili var mı? İstanbul Valiliği yarın okullar tatil mi? Sorularını sormakta. İstanbul Valiliği İstanbul’da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklaya yaptı mı? İşte detaylar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) uyarısının ardından kentte kar yağışı başladı. İstanbul'un batı ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış nedeniyle araç sürücüleri trafikte güçlükle ilerleyebildi. Hava sıcaklıklarının 2 ila 6 derece azalacağı Marmara Bölgesi'nde, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'un batı çevrelerinde öğle saatlerine kadar yoğun kar yağışının olması tahmin ediliyor.

İstanbul'a Meteoroloji ve AKON'dan uyarı üstüne kar uyarısı

Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen bölgede, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'un batı çevrelerinde öğle saatlerine kadar yoğun kar bekleniyor. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtilmişti. İstanbul'da tipi şeklinde yoğun kar yağışının özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde etkili olacağı duyurulmuştu.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

Vatandaşların, kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, bugün kar yağışı İstanbul’da devam edecek. Kar yağışının yarın da etkili olacak olmasıyla birlikte öğrenci ve veliler yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul’da okullar yarın tatil olacak mı? Yarın İstanbul’da kar tatili var mı? İstanbul Valiliği yarın okullar tatil mi? Sorularını sormakta. İstanbul Valiliği İstanblu’da yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Akşam saatlerinde kar yağışının etkisine göre, İstanbul Valiliğinden yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Sorusuna ilişkin resim bir cevap vermesi bekleniyor. Çok sayıda öğrenci Twitter üzerinden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın @yerlikayaali34 hesabına yarın okulların tatil olması için yazıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "kar tatili" haberi geldiğinde bu sayfadan okuyabileceksiniz.