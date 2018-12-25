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İstanbul'da yarın okullar tatil mi (26 Aralık Çarşamba)

Meteoroloji’nin günlerdir İstanbul için kar uyarısında bulunuyordu. İstanbullular hem yağmur hem de bazı bölgelere karla karışık yağmurla uyandı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre, kar yağışı İstanbul’da etkili olmaya devam edecek. Peki İstanbul’da kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi? İstanbul’da 26 Aralık Çarşamba okullara kar tatili olur mu? Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Soruları şimdiden sorulmaya başlandı.

25 Aralık 2018 Salı 10:50
İstanbul'da yarın okullar tatil mi (26 Aralık Çarşamba)

Meteoroloji’nin günlerdir İstanbul için kar uyarısında bulunuyordu. İstanbullular hem yağmur hem de bazı bölgelere karla karışık yağmurla uyandı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre, kar yağışı İstanbul’da etkili olmaya devam edecek. Peki İstanbul’da kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil mi? İstanbul’da 26 Aralık Çarşamba okullara kar tatili olur mu? Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Soruları şimdiden sorulmaya başlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.Kentin en yüksek ilçelerinden Beylikdüzü ve çevresinde ise yağmur sonrası kar yağışı başladı. Yağış, rüzgar ve soğuk havanın etkisi ile vatandaşların şemsiyelerini güçlükle tuttuğu görüldü.Yağışların havaların bir iki derece düşmesi ile kar şeklinde devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

Marmara'da sıcaklık düşecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge geneli ile İstanbul'da çok bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak. Yağışların Yalova'da kuvvetli yağmur, Sakarya'nın güneyi ile Kocaeli'nin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yer yer buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklıklar hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacak.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kar yağışının yoğunluğuna göre, İstanbul Valiliği akşam saatlerinde yarın-26 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. İstanbul’da Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçelerinde okuyan öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul’da okulara yarın kar tatili var mı sorusunun cevabını İstanbul Valiliği verecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 10:50
  1. Yalova
  2. Sakarya
  3. Kocaeli
  4. İstanbul
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