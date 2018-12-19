İstanbul’da yarın okular tatil mi son dakika İstanbul Valiliği

20 Aralık 2018 Perşembe günü için İstanbul hava durumu tahminleri meteorolojiden geldi. İstanbul’da 19 Aralık Çarşamba günü başlayan kar yağışı yarın da etkisini arttırarak devam edeceği öğrenildi. Kar yağışının yarın yani 20 Aralık Perşembe günü de devam edeceği tahmin ediliyor.İstanbul’da kar yağışının etkili olması nedeniyle yarın (20 Aralık) okullar tatil mi? İstanbul Valiliği yarın okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji İstanbul için kar yağışı uyarısını günlerdir yapıyordu. Meteoroloji’nin uyarı bugün gerçekleşti ve İstanbul’a kar yağışı başladı. Meteoroloji’nin İstanbul hava tahmini raporuna göre, İstanbul’da Çarşamba, Perşembe ve Cuma gecesi yoğun bir kar yağışının beklendiğini belirtildi. 60 saatte toplam 60 cm kar kalınlığının Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde görüleceğini de aktardı. İstanbul'da görülmesi beklenen yoğun kar yağışının yarın (20 Aralık Perşembe) öğle saatleri itibari ile etkili olacağı bildirildi.

İstanbul’da yarın okullar tatil olur mu?

İstanbul Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kar yağışının yoğunluğuna göre, İstanbul Valiliği akşam saatlerinde yarın-20 Aralık Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Yarın İstanbul'da okulları tatil mi sorusunu cevabı için gözler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya çevrildi.

19 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olduğu iller

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.