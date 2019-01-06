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İstanbul'da yarın kar bekleniyor

06 Ocak 2019 Pazar 13:31
İstanbul'da yarın kar bekleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yarın sabah saatlerinde başlayacak yağışın, salı günü akşam saatlerine kadar aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın sabahın ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kar yüksekliğinin kentin güney kıyılarında 1-3 santim, kuzey ve iç kesimlerde ise 5-10 santim arasında olması öngörülüyor.

Vatandaşlar, buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 13:31
  1. İstanbul
  2. kar
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi

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