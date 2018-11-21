Meteoroloji hava durumu | Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul Ankara İzmir Antalya

Meteoroloji son dakika uyardı. Yarın hava nasıl olacak? Yarın için plan yapmak isteyenlerin gözü kulağı Meteoroloji’nin son dakika hava durumu raporunda. İstanbul başta olmak üzere hafta içi yurdum tüm bölgelerinde aniden hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı. Peki Meteroloji’nın yarınki hava durumu tahmini nasıl? Hafta sonu yağış var mı? İstanbul'da fırtına mı var? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya hava durumu son bilgiler…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Bölgesi'nde rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: Marmara'da rüzgarın yarın (22.11.2018 Perşembe) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün (22.11.2018 Perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 17

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 14

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17