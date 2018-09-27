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İstanbul’da yarın hava nasıl olacak? Meteoroloiji’den son dakika haberler

Soğuklar Marmara Bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. İstanbul’da son dakika hava nasıl olacak? Meteoroloji’den gelen bilgilere göre, yarın İstanbul, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'de sağanak yağış bekleniyor. MeteorolojiGenel Müdürlüğü Marmara Bölgesinde etkili olacak rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

27 Eylül 2018 Perşembe 20:09
İstanbul’da yarın hava nasıl olacak? Meteoroloiji’den son dakika haberler

İstanbul’da son dakika hava nasıl olacak? Meteoroloji’den gelen bilgilere göre, yarın İstanbul, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'de sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji  Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesinde etkili olacak rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması belleniyor. Bununla beraber İstanbul, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'de hafif sağanak yağış tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Sıcaklığın 3 ila 5 derece artması beklenen bölgede, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinde hafif sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden (50-80 km/sa) esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21

 İzmir: Az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 20:09
  1. Trabzon
  2. Tekirdağ
  3. Samsun
  4. Kocaeli
  5. Kırklareli
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Erzurum
  9. Diyarbakır
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Adana
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