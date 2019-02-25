İstanbul'da yarın da okullar tatil olacak mı? 26 Şubat Salı İstanbul kar tatili açıklaması

İstanbul'da bugün okulların tatil edilmesiyle vatandaşlar yarın eğitimin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı azaldı fakat etkisi halen devam ediyor. Peki İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? Valilik İstanbul'da yarın 26 Şubat 2019 kar tatili olup olmayacağı ile ilgili bir açıklama yaptı mı? İşte ayrıntılar...

Yarın 26 Şubat Salı günü İstanbul'da okullar tatil olacak mı?

Mevcut soğuk hava dalgasının etkisini kaybetmesi ile birlikte karlar eridi. Yarın yani 26 Şubat’ta okulların tatil olma ihtimali zayıf görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yarın hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu Trakya'yı ve Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimlerini etkileyen kar yağışı, son dakika verilerine göre rotasını değiştiriyor. Anadolu'ya doğru yol alan kar yağışı birçok ili etkilemeye devam edecek. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre yarın Doğu Anadolu Bölgesi kardan etkilenirken, çarşamba günü kar yağışı Ankara'da da etkili olacak.

Kar yağışı yönünü değiştirecek

Batı kesimlerde yağmura dönüşen kar yağışı, doğuda soğuk havanın da etkisiyle kar olarak görülecek. Hafta sonuna doğru ise hava sıcaklıkları ciddi şekilde artacak.

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç) ile İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Konya Karaman, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Marmara’nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.