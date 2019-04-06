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İstanbul’da yarın bu yollara dikkat

Fatih’te yarın düzenlenecek “Vodafone İstanbul Yarı Maratonu” etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

06 Nisan 2019 Cumartesi 23:41
İstanbul’da yarın bu yollara dikkat

Fatih’te yarın düzenlenecek “Vodafone İstanbul Yarı Maratonu” etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.


Fatih’te yarın gerçekleştirilecek “Vodafone İstanbul Yarı Maratonu” etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 02.00 ile 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:


"Samatya güney yan yol ile Yenikapı etkinlik alanından sahil güneye katılım, Sahil yolu Namık kemal kuzeyden varyanttan sahil güneye akım verilmeyecek."


05.00 ile 14.00 saatleri arasında ise trafiğe kapatılacak yollar şöyle:


"Ankara Caddesi Sirkeci Bağlantısı, Sirkeci Araba Vapurları giriş ve çıkışları, Sirkeci Arabalı Vapur karşısından Payitaht Kafe’nin olduğu yerden Sahile akım verilmeyecek. Sirkeci Meydandan Zeyport Zeytinburnu Derindere karşısına kadar kuzeyli ve güneyli tüm katılan yollar kapanacak. Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahır kapı Sokak ve Ahır kapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır), Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır) Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacak. Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak (Akım varyant üzerinden geri döndürülecek. Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Kazlıçeşme BP den Onuncu yıla gelen akım Sahil kuzeye ve güneye verilmeyecek. Genç Osman Caddesinden Sahil istikameti BP benzinlik karşısından geri çevrilecek. Derindere karşısı Zeyport Viyadüğü Güneyden Akım verilemeyecek, gelen araçlar Viyadük üzerine Abay Caddesine yönlendirilecek. Zeytinburnu Ek Hizmet Binası önünden Sahil kuzey ve güneye akım verilmeyecek gelen araçlar Zübeyde Hanım Caddesi’ne yönlendirilecek. 16/9 ve Volvo önünden Sahil kuzey ve Güneyden gelen akım ters istikametten verilmeyecek.Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesinden Gelen akım Samatya’dan Sahil kuzeye verilmeyecek, Kızıl Elma Caddesine verilecek. Yenikapı etkinlik alanı içerisinden İspark 1 kapama noktasından ve İspark 2 kapama noktasından Sahil güneye ve kuzeye akım verilmeyecek. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Sahil kuzeye ve güneye akım verilmeyecek, Akım Mudurnu varyant üzerinden yönlendirilecek."


Alternatif güzergahlar ise şöyle:


"Abay Caddesi, Onuncu yıl caddesi, Yedikule Caddesi, İmrahor İlyas Bey Caddesi , Org Abdulrahman Nafız Gürman Caddesi, Küçük Langa Caddesi, Türkeli Caddesi, Kadırga limanı Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesi, Ebuu Suud Caddesi, Abdulezelpaşa Caddesi (balat sahil yolu), Atatürk Caddesi Unkapanı istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Kızılelma Sokak, Etyemez Tekkesi Sokak, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yenikapı İdo’ya gelecek araçlar Namık Kemal Caddesinden Vefa Karakurdu Üst geçidi (dönüşleri de aynı noktadan) kullanılacak."

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 23:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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