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İstanbul’da yarın bu yollara dikkat

İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

07 Mart 2019 Perşembe 22:32
İstanbul’da yarın bu yollara dikkat

İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yarın İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Beyoğlu ilçesinde saat 15.00’den etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar şöyle:


"Tak-ı Zafer Caddesi üzeri Osmanlı Sokak ve Dünya Sağlık Sokak, Sıraselviler Caddesi Kazancı Yokuşu sokağından itibaren Taksim Meydan istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi Taksim Meydan istikameti, Kurabiye Sokak, Süslü Saksı Sokak, Halas Sokak, Balyoz Sokak, Meşrutiyet Caddesi, Taksim tünel Meydan, belirtilen cadde ve sokaklara çıkan diğer cadde ve sokaklar."


Alternatif güzergahlar ise şöyle:


"Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Kazancı Yokuşu Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Refik Saydam Caddesi."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:32
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