İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı

Vodafone Park Stadı’nda yarın saat 21.45’te oynanacak olan Beşiktaş A.Ş.-Akhisarspor Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 18.15’ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergahları kullanabilecek.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine verilecek.

Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Bayıldım Caddesinden Küçük Çiftlik Caddesine gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek. Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacak.

Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak.