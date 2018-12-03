THY- Euroleague
0553 313 94 23

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapanacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, Basketbol Süper Ligi'nde yarın 20.15'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe-Pınar Karşıyaka arasındaki karşılaşma dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:58
İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapanacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Pınar Karşıyaka arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

17.15'ten itibaren kapatılacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yarın 20.15'te Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe-Pınar Karşıyaka arasındaki karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede saat 17.15'ten itibaren Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı'ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı'na kadar olan kısmının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:58
  1. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  2. Fenerbahçe
  3. Pınar Karşıyaka
  4. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
  5. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
  6. Fenerbahçe-Pınar Karşıyaka
  7. Halk Caddesi Dönel Kavşağı
  8. Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapalıçarşı'da altın
    1. Kapalıçarşı'da altın
    2. Tavşanın okul duvarına asılarak..
    3. İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi..
    4. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    5. Döviz kurları
    6. Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına..
    7. Şehit babası için kütüphane oluşturdu
    8. Devler Liginde VAR dönemi başlıyor!
    9. Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 10..
    10. Kaplıcalar 5000 yıldır şifa dağıtıyor
    11. "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"
    12. Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı
    13. Fenerbahçe'ye kötü haber! 30 milyon..
    14. Aile hekimi, takla atan araçtan yara..
    15. "Engellilerimizi, mabetle buluşturmak..
    16. Yılancık hastalığına yılanlar şifa..
    17. İhbarı alan jandarma harekete geçti!..
    18. "İslam, engellilere adalet ve..
    19. Taraftarların protesto ettiği oyuncu..
    20. Gaziantep'te araç hırsızlığına 2..
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet