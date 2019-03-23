0553 313 94 23

İstanbul’da yarın 14 bin 433 polis görev yapacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Yenikapı Miting Alanındaki çalışmaları denetledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:18
İstanbul’da yarın 14 bin 433 polis görev yapacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Yenikapı Miting Alanındaki çalışmaları denetledi. Vali Yerlikaya, Pazar günü İstanbul’daki iki programda 14 bin 433 polisin görev yapacağını söyledi.


31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti ve MHP Pazar günü, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla Yenikapı Miting Alanı’nda ‘Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi’ düzenliyor.


Aynı gün içinde İstanbul’da Nevruz kutlaması da yapılıyor. Bakırköy Pazar alanında kutlanacak olan Nevruz ve Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi’ programları için İstanbul Emniyet Müdürlüğü son hazırlıklarını tamamladı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Yenikapı Miting Alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Yerlikaya, güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgileri İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’dan, miting alanıyla ile ilgili çalışmaların son durumunu da yetkililerden dinledi.



“Biz hazırız”


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya denetim sonunda basın mensuplarına açıklama yaptı. Pazar günü düzenlenecek miting ve Nevruz kutlamaları için alınan önlemlerden bahseden Vali Yerlikaya şöyle konuştu:


“Pazar günü saat 14.00’te Yenikapı’daki alanda iki partinin mitingi var. Bununla ilgili emniyetimiz hem trafikle ilgili hem güvenlik önlemleriyle ilgili çalışmaları yerinde gezme ve değerlendirme fırsatı bulduk. Emniyetimiz, hem burada yapılacak olan mitingle ilgili hem Bakırköy’de hemen hemen aynı saatlerdeki Nevruz kutlaması ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. İl Emniyet Müdürlüğümüz 14 bin 433 tane polisimize görev verdi. Bu çok büyük bir sayı. Aynı zamanda Yenikapı’da Sahil Güvenlik 1 firkateyn, 3 güvenlik botu, Kıyı Emniyeti’nden sahil güvenlik botu, deniz tarafının güvenliği ile ilgili tedbirlerini aldı. Yarın her iki mekanda yapılacak olan programa vatandaşlarımızın gelip gitmesiyle ilgili bazı yolların trafiğe kapatılması bazı alternatif yolların da trafiğe açılması çalışması var. Biz hazırız. Temennimiz, huzur ortamında vatandaşlarımızın evlerinden çıktıkları gibi tekrar evlerine rahat dönmeleriyle ilgili gerek güvenlik gerekse trafikle ilgili bütün tedbirlerimizi aldık.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:18
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursaspor Mali Genel Kurulunda kavga çıktı
    1. Bursaspor Mali Genel Kurulunda kavga..
    2. Başkan Ergün Demirci’de yüzlerce..
    3. Okullar arası atletizm şampiyonasına..
    4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    5. Mısır'dan, Danimarka'da Kur'an-ı..
    6. Belediye Başkanı Bahçeci, miting..
    7. Takla atan araçtan inanılmaz kurtuluş
    8. İstanbul'da orman yangını
    9. Uluslararası Türkiye Off-Road..
    10. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    11. Teröristlerin gönderdiği patlayıcı..
    12. Diyarbakır’da zincirleme trafik..
    13. Kızılay Adıyaman Şubesi basın..
    14. "Üretmekte ve üretileni..
    15. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    16. Tuna: "Kaynağın nasıl oluşturulacağını..
    17. "172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi"..
    18. Diyetisyen Uzun: "Su içmek hayati..
    19. DAİB Başkanı Ethem Tanrıver’e ödül
    20. Kilis’te 180 yıl doğa yürüyüşü..
    21. TFF 2. Lig: Ankara Demirspor: 0-..
    22. Kamerun'da kaçırılan 20 öğrenci serbest
    23. TFF 3. Lig: Halide Edip Adıvar SK: 1 -..
    24. Dengbejlere sağlık taraması
    25. AK Parti Belediye Başkan adayı..
    26. Bakan Kasapoğlu: “Cumhurbaşkanımız..
    27. Kars 36 Spor kendi evinde kaybetti
    28. Köpeği motosiklete bağlayıp..
    29. İstanbul’da yarın 14 bin 433 polis..
    30. Ağrı’da “Genç Bilaller Ezan Okuma..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok