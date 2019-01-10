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İstanbul'da yangına müdahalede bulunan itfaiyeci çatıdan düştü

Üsküdar'da bir binadan çıkan yangına müdahale bulunurken çatıdan düşen bir itfaiye eri yaralandı. Arkadaşlarının yardımına koştuğu itfaiye eri olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:01
İstanbul'da yangına müdahalede bulunan itfaiyeci çatıdan düştü

Alınan bilgiye göre, Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde bir binada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında binanın çatısı alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler binanın çatısında yangını söndürmek için çalışma başlattı. 

Beton zemine düştü

Yangın söndürme çalışmaları sırasında Hakan Güney isimli itfaiye eri çatıdan beton zemine düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen itfaiyecinin yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından itfaiye eri Güney çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Çalışma arkadaşlarının panik içinde koşturduğu ve Güney'i bir saniye yalnız bırakmadığı o anlar kameralara yansıdı. 

Öte yandan, yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:01
  1. Üsküdar
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