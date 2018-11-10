İstanbul'da yangın paniği! 3 ilçeden itfaiye ekibi gönderildi

İstanbul Kartal'da plastik boru üreten bir fabrikanın bahçesinde bulunan çöpler alev aldı. Yangının fabrikaya sıçrama riski paniğe neden olurken ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Kartal'da saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik boru üreten bir fabrikanın bahçesinde bulunan çöpler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çöplerin kısa sürede alev topuna döndüğünü gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Kartal, Maltepe ve Pendik'ten itfaiye ekipleri gönderildi. Yangının fabrikaya sıçrama riski paniğe neden olurken ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.