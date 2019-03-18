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İstanbul'da 3 katlı fabrikada yangın çıktı

İstanbul Hadımköy'de 3 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için bölgeye bir çok ilçeden itfaiye ekibi sevkedildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:25
İstanbul'da 3 katlı fabrikada yangın çıktı

İstanbul Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı bir fabrikada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Patlamalar yaşanıyor

Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:25
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