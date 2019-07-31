İstanbul'da yaklaşık 3 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi Gaziosmanpaşa'da bir depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 ton kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 ton kaçak ve sağlıksız koşullarda üretilen nargile tütünü ile tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da bir binadan gelen kötü koku nedeniyle rahatsız olan çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Çevrede inceleme yapan ekipler, depo olarak kullanılan söz konusu adreste kaçak nargile tütünü üretildiğini tespit etti. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, depoya operasyon düzenledi. Aramada, sağlıksız koşullarda üretilen yaklaşık 3 ton kaçak nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda, 1'i Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.