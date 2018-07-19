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İstanbul'da yakalanan DEAŞ yöneticisi Ebu Ömer El Şişani'nin eşi Seda Dudurkaeva kimdir?

İstanbul'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütünün sözde askeri kanat yöneticisi Ebu Ömer El Şişani kod isimli Tarkan Batıraşvili'nin eşi Seda Dudurkaeva'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Seda Dudurkaeva aynı zamanda Çeçen eski Bakan Asu Dudurkaev'in kızıydı. PekiSeda Dudurkaeva kimdir

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:52
İstanbul'da yakalanan DEAŞ yöneticisi Ebu Ömer El Şişani'nin eşi Seda Dudurkaeva kimdir?

İstanbul'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütünün sözde askeri kanat yöneticisi Ebu Ömer El Şişani kod isimli Tarkan Batıraşvili'nin eşi Seda Dudurkaeva'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Seda Dudurkaeva aynı zamanda Çeçen eski Bakan Asu Dudurkaev'in kızıydı. Peki Seda Dudurkaeva kimdir?

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri tarafından DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmada,  çatışma bölgeleri ile ilgileri olduğu iddia edilen bazı isimlere ulaşıldı. Eylem arayışı içerisinde oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda beş kişi yakalandı. Operasyonda yakalanlar arasında Ninova'da öldürülen DEAŞ komutanlarından Ebu Ömer El Şişhani kod adlı Gürcü uyruklu TarkanBatiraşvili'nin karısı Seda Dudurkaeva olduğu tespit edildi. Öte yandan Seda Dudurkaeva Çeçen eski Bakanı Asu Dudurkaev'in kızı olduğu ortaya çıktı. Seda Dudurkaeva’nın terör örgütü DEAŞ'a katılmasından sonra Çeçen lideri Kadirov, Asu Dudurkaev'i bakanlık koltuğundan almıştı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 18:52
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