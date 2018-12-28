İstanbul'da yabancı turist sayısında tarihi rekor bekleniyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 2018 yılı ocak-kasım aylarında 12 milyon 355 bin 122 olarak gerçekleşti.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önceki yıl 9 milyon 952 bin 230 olan yabancı turist sayısı bu yıl yüzde 24 artış gösterdi.

İstanbul'a gerçekleştirilen seyahatler, pasaport giriş kayıtlarına göre incelendiğinde 198 farklı ülkeden geliş olduğu tespit edildi.



Yıl başından bu yana İstanbul'u ziyaret eden yabancıların ilk sırasında 991 bin 17 kişiyle Almanya'dan gelenler yer aldı.

Almanya'yı 872 bin 560 kişiyle İran ve 586 bin 814 kişiyle Suudi Arabistan takip ederken, Rusya'dan 571 bin 476, Irak'tan 564 bin 502, İngiltere'den 424 bin 149, Fransa'dan 413 bin 404, ABD'den 340 bin 295, Çin'den 330 bin 453 ve Ukrayna'dan 297 bin 440 kişi İstanbul'a geldi.



Önceki yıla göre yüzde 28 artış gösteren Arap ülkelerinden gelen yabancı turist sayısının, çok farklı ülkelerden de turist alan İstanbul'un toplam ziyaretçisi içerisindeki payı ise yüzde 25,4'e ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Bugüne kadarki en yüksek gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2015 yılında 12 milyon 414 bin 677 olarak gerçekleşmişti. Aralık ayı ile birlikte tüm zamanların rekorunun kırılması ve 13 milyon ziyaretçi sayısının aşılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, İstanbul turizminin altyapı olarak çok daha fazla turisti ağırlamaya yetecek kapasitede olduğunu belirterek, "İstanbul'da turistlerimiz için ulaşım güvenliği, iktisadi güvenlik, can güvenliği konularını çok önemsiyor ve bununla alakalı sürekli denetimler gerçekleştiriyoruz. İstanbul turizminin olumsuzluk yaşamaması için ilgili tüm kurumlar en iyi şekilde çalışıyor. Gelecek yıllar için de yeni rekorların kırılacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.