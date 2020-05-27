İstanbul’da virüsten kaç kişi öldü? İstanbul koronavirüs vefat sayısı

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1492 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, vaka sayısı 158 bin 762, vefat sayısı 4 bin 397 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 739, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 338, iyileşen hasta sayısı 121 bin 507 oldu.

Koronavirüs salgının Türkiye'deki ana üssü İstanbul'da, en fazla Covid-19 ölümü gerçekleşti. İstanbul'da 2 bin 180 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.