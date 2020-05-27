İstanbul’da virüsten kaç kişi öldü? İstanbul koronavirüs vefat sayısı
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre 26 Mayıs’ta 19 bin 853 yeni test yapıldı, 948 kişiye virüs tanısı konuldu. En çok vaka ve ölümlerin görüldüğü İstanbul’da virüsten ölü sayısında son durum merak ediliyor. Peki İstanbul’da virüsten kaç kişi öldü? İşte İstanbul koronavirüs vefat sayısı son durum bilgileri.
Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1492 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, vaka sayısı 158 bin 762, vefat sayısı 4 bin 397 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 739, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 338, iyileşen hasta sayısı 121 bin 507 oldu.
Koronavirüs salgının Türkiye'deki ana üssü İstanbul'da, en fazla Covid-19 ölümü gerçekleşti. İstanbul'da 2 bin 180 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.