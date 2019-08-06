0553 313 94 23

İstanbul’da villaya sahte içki operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul polisi kiraladıkları bir villayı sahte içki imalathanesine dönüştüren şahıslara düzenlenen operasyonda, bin 401 adet kaçak ve sahte içki, 10 bin 264 adet boş içki şişesi, 6 ton 670 litre metil alkol ele geçirilirken 19 şüpheli gözaltına alındı.

06 Ağustos 2019 Salı 23:00
İstanbul’da villaya sahte içki operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul polisi kiraladıkları bir villayı sahte içki imalathanesine dönüştüren şahıslara düzenlenen operasyonda, bin 401 adet kaçak ve sahte içki, 10 bin 264 adet boş içki şişesi, 6 ton 670 litre metil alkol ele geçirilirken 19 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak ve sahte içki nedeniyle vatandaşların hayatını kaybettiği, kalıcı sağlık problemleri yaşadığı olayları önlemek amacıyla operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda bin 401 adet kaçak ve sahte içki, 10 bin 264 adet boş içki şişesi, 6 ton 670 litre metil alkol, 8 bin 547 adet alkollü içki şişesi kapağı, 68 bin 662 adet alkollü içki şişesi etiketi, 5 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 25 bin adet sahte yabancı menşeili bandrol, 4 litre anason yağı, marka basım makineleri, havalı kompresörler, çok sayıda alkol imalat malzemesi ve 1 adet kapalı kasa kamyonet ele geçirildi.


Şüphelilerin yakalanmamak için lüks villaları kiraladıkları ve villaları alkol imalathanesine çevirdikleri öğrenildi. Operasyonlar neticesinde 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 23:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
    1. Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır..
    2. 7 yaşındaki çocuğa ayrı yaşadığı..
    3. Türkiye’nin ilk milli “uçan arabası”..
    4. Hakkari-Van karayolunda EYP’li tuzak..
    5. "İsrail gösterilere müdahale..
    6. Hastaneden hırsızlık operasyonunda 1..
    7. Kolunu salça makinesine kaptırdı
    8. ABD’de bir silahlı saldırı daha: 1..
    9. "Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik savaşa..
    10. İstanbul’da villaya sahte içki..
    11. 11. Büyükelçiler Konferansı
    12. Bağdat’ta iki ayrı bombalı saldırı: 5..
    13. Demokratlardaki başkan aday adaylığı..
    14. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, parti..
    15. Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü, 7..
    16. Umut Meraş'tan transfer açıklaması
    17. Hava Harp Okulu'ndaki darbe..
    18. Bolton'dan Venezuela ile iş yapan..
    19. Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nden..
    20. AK Partili vekilden skandal sözler:..
    21. Rusya'ya yarından itibaren vizesiz..
    22. Yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha..
    23. Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
    24. Burdur Kurban bayramı namazı kaçta?..
    25. Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza,..
    26. Katil İsrail'den Batı Şeria'da 2 bin..
    27. İzmir'de yavru köpekleri ezip kaçtı!
    28. Otomobiliyle önce duvara çarptı sonra..
    29. Bayburt'ta rahatsızlanan askerler..
    30. Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Ülkücülere haydut diyen Meral Akşener'e çok sert tepki!
    Ülkücülere haydut diyen Meral Akşener'e çok sert tepki!
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak