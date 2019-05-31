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"İstanbul'da ve üniversitede okuyan bütün gençlere staj imkanı sağlayacağız"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "50 bin gencimize, yılda yarı zamanlı çalışma imkanı vereceğiz. Bunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapacağız. Bütçeyi bakanlık karşılayacak, işi biz vereceğiz. Çalışmak isteyenleri de İstanbul'da biz belirleyeceğiz. Bomba bir proje, İstanbul'da ve üniversitede okuyan bütün gençlere staj imkanı sağlayacağız"- "İstanbul'da 3 bin 128 okulumuz var. Bütün okullara okul aile birlikleri üzerinden destek vereceğiz. Bu desteklerimiz, personel, temizlik ve okullarımızın acil ihtiyaçlarına göre değişecek"- "Dar gelirli ailelere elektrik ve doğal gaz faturalarında destek olacağız. Her ay dar gelirli vatandaşlarımıza elektrikte 80 lira, doğal gazda 50 liralık destek sağlayacağız. Ortak sayaç indirimi yapacağız"

31 Mayıs 2019 Cuma 19:48
"İstanbul'da ve üniversitede okuyan bütün gençlere staj imkanı sağlayacağız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "50 bin gencimize, yılda yarı zamanlı çalışma imkanı vereceğiz. Bunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapacağız. Bütçeyi bakanlık karşılayacak, işi biz vereceğiz. Çalışmak isteyenleri de İstanbul'da biz belirleyeceğiz. Bomba bir proje, İstanbul'da ve üniversitede okuyan bütün gençlere staj imkanı sağlayacağız." dedi.

Binali Yıldırım İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda İstanbul'a yönelik projelerini paylaştı.

Projeleri, "Ailelerimiz için", "Gençlerimiz için" ve "İstanbul İstihdam Paketi" şeklinde 3 ana başlıkta özetleyen Yıldırım, aileler için yapacaklarını şöyle sıraladı:

"Vatandaşlarımızın İGDAŞ VE İSKİ'ye çeşitli sebeplerden dolayı ödeyemediği 1,5 milyar lira ana para, 500 milyon lirası de faiz olmak üzere yaklaşık 2 milyar lira borcu var. Biz vatandaş ile 'Sosyal Barış' adı altında yeni bir sayfa açacağız. Bu kurumlara borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlarımızdan gecikme zammı ve cezası alınmayacak. Yani 500 milyon lirayı silmiş olacağız. Su faturalarına yüze 46 indirim yaptığımız gibi İstanbul genelinde doğal gaza yüzde 10 indirim yapacağız. Dar gelirli ailelere elektrik ve doğal gaz faturalarında destek olacağız. Her ay dar gelirli vatandaşlarımıza elektrikte 80 lira, doğal gazda 50 liralık destek sağlayacağız. Ortak sayaç indirimi yapacağız. Su ve doğal gaz kullanan aboneler daha önce açma kapama parası ödüyorlardı. Bunu kaldıracağız. Ortak sayaç okuması ile faturalarda indirim miktarını artırmış olacağız."

Yıldırım, dar gelirli olan, evlenen çiftlerin düğünlerinin belediyenin sosyal tesislerinde düzenleneceğini ve her çifte 8 bin lira düğün yardımı yapılacağını kaydetti.

Belediyenin otopark işletmesi olan İspark'ın, ilk 1 saat için herkese bedava olacağını bildiren Yıldırım, "İstanbul'umuzun 300 mahallesi var. Bu mahallelerimize 955 kreş yapacağız. Dar gelirli ailelerimizin çocukları kreşlerden ücretsiz yararlanacaklar. Her mahallede kreş olacak." dedi.

Yıldırım, Adalar'da yaşayanların ana karaya seyahatlerinin ücretsiz hale getirileceğini belirterek, "İstanbul'da 3 bin 128 okulumuz var. Bütün okullara okul aile birlikleri üzerinden destek vereceğiz. Bu desteklerimiz, personel, temizlik ve okullarımızın acil ihtiyaçlarına göre değişecek. Gelecek 5 yıl içerisinde 244 yeni otopark yapacağız. Dar gelirli öğrencilere, eğitim-öğretim yılı başlangıcında kırtasiye desteği vereceğiz. İstanbul’un bütün sokakları geceleri de gündüz gibi ışıl ışıl olacak. Ayrıca güvenlik açısından caydırıcılık olması için, sokakları kameralı sistemler ile donatacağız.Engellilere ücretsiz yaz tatili vereceğiz. İstanbul'da yaklaşık 180 bin engelli ve ailesi bulunmaktadır. Her yıl ihtiyaç sahibi 25 bin engelli ailemizi en az bir hafta tatil yaptıracağız. Bunu da belediyemiz bünyesindeki kamplarda gerçekleştireceğiz. Bu kamplarda engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin tatil özlemini gidermiş olacağız." diye konuştu.

Ev kadınlarına evde yaptıkları el işleri için bin liraya kadar destek verileceğini anlatan Yıldırım. "Yani orada bir şey ürettikleri zaman, biz bunu sanal marketlerde satın alacağız ve o göz nuru el emeğini değerlendireceğiz." dedi.

Yıldırım, İstanbul'daki 300 bin motosiklet kullanıcısının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerinde ücret alınmayacağını, motosiklet kullananlar için İstanbul'un çeşitli yerlerine motoparklar yapılacağını ve toplu taşımanın öğretmenlere ücretsiz sunulacağını söyledi.

- "İstanbul'u e-spor oyunlarının başkenti yapacağız"

Binali Yıldırım, gençler için yapılacakları şöyle anlattı:

"İstanbul'da 1 milyon üniversiteli gencimiz var. Bu gençlerimize ve ailelerine yönelik Gençlik Destek Paketleri bulunuyor. Bunlar, tüm üniversiteli gençlerimize 10 GB ücretsiz internet desteği sağlanması, örencilerimizin İstanbul'da yaşamanın ayrıcalığını gönüllerince yaşasın diye müze ve şehir tiyatrolarını ücretsiz hale getireceğiz. Üniversiteli gençlerimiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerimizin spor tesislerini ücretsiz hale getireceğiz. Daha önceden öğrencilerimiz için 40 liraya düşürdüğümüz aylık ulaşım ücretini, üniversiteye hazırlanan gençlerimiz içinde uygulayacağız ve bu bir yıl geçerli olacak. İstanbul'da 935 amatör spor kulübü bulunmaktadır. Her bir kulübümüze ortalama 100 bin liralık malzeme ve ulaşım desteğinde bulunacağız. Gençlerimiz için İstanbul'u e-spor oyunlarının başkenti yapacağız. Gençlerimiz İstanbul'da dünyanın en iyi e-spor oyuncuları ile yarışacak."

İstanbul İstihdam Paketi kapsamında her yıl 100 bin İstanbulluya iş bulacaklarını, bu istihdamı sağlayacak yatırımları hayata geçireceklerini belirten Yıldırım, "Genç girişimciye destek vereceğiz. Parlak fikirleri olan meslek yatırımcılarına bilişim sermayesi olarak vereceğiz. Daha ziyade bu, bilişim, kodlama, yazılım, yapay zeka büyük veri analizi gibi konular...
50 bin gencimize, yılda yarı zamanlı çalışma imkanı vereceğiz. Bunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapacağız. Bütçeyi bakanlık karşılayacak, işi biz vereceğiz. Çalışmak isteyenleri de İstanbul'da biz belirleyeceğiz. Bomba bir proje, İstanbul'da ve üniversitede okuyan bütün gençlere staj imkanı sağlayacağız. İBB bünyesinde ve özel sektörde gençlerimiz için, öğrencilik ve iş öncesi ücretsiz staj programı oluşturacağız." diye konuştu.



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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 19:48
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. seçim

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