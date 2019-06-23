İstanbul’da vatandaşlar sandık başında İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti.

İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti. 08.00 itibariyle okullara giden İstanbullular, oy kullanmaya işlemine başladı.

23 Haziran seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için İstanbullular erkenden okullara gitti. Saatlerin 08.00’i göstermesinin ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.