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Korona Virüs İstanbul'da vaka sayıları düşüyor mu?
Korona Virüs

İstanbul'da vaka sayıları düşüyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleriyle İstanbul’daki rutin değerlendirme toplantısını yaptıklarını duyurdu. Bakan Koca koronavirüs mücadelesinde İstanbul'daki son durumu açıkladı. Peki, İstanbul'da vaka sayıları düşüyor mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-18 21:18:00 -
İstanbul'da vaka sayıları düşüyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleriyle salgını değerlendirdi.

İstanbul'da vaka sayıları düşüyor mu?

Tedbirlerin etkisinin görülmeye başlandığını belirten Bakan Koca, “Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20'yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük” dedi.

Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda yüzde 15, yoğun bakımda ise yüzde 10 azalma olduğunu kaydeden Bakan Koca, “Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65. 658'den 1934'e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor” bilgilerini paylaştı.

Evde bulaşma oranı yükseldi

Bakan Koca, vatandaşlara tedbirlere uyum çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

* Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi.

* Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim.

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