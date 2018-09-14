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İstanbul’da vahşet... 20 yaşındaki genç feci şekilde öldürüldü

İstanbul Zeytinburnu’nda feci bir cinayet işlendi. Afganistan uyruklı 20 yaşında bir genç kişi ya da kişilerce boğazından bıçaklandı.

14 Eylül 2018 Cuma 06:44
İstanbul’da vahşet... 20 yaşındaki genç feci şekilde öldürüldü

Olay Zeytinburnu, Sümer Mahallesi'nde gece saat 23:30'da sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29. Sokak'ta bulunan İmamı Caferi Sadık Camii yakınında Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Feridun Muhammedi, yine Afganistan uyruklu kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi, Muhammedi'nin boğazını kesti. Kanlar içinde yığılan Feridun Muhammedi'yi görenler çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Muhammedi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda olay sonrası kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından Muhammedi'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 06:44
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