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İstanbul'da uyuşturucuya şafak baskını!

Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

17 Nisan 2018 Salı 07:34
İstanbul'da uyuşturucuya şafak baskını!

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Helikopterle havadan da destek sağlanan operasyonda, çok sayıda narkotik ve özel harekat polisi ilçede önceden belirlenen 16 adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar yaptı.

Eğitimli köpeklerin de yer aldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ile bu maddelerin kullanımında yararlanılan malzemeler ele geçirildi.

Bazı şüphelileri gözaltına alan ekipler, söz konusu adreslerde aramalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 07:34
  1. İstanbul
  2. Şafak baskını

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  • ALGIALGI8 sa önce
    Daha ihracaat çalışmalarına yeni başlanan ve henüz hiçbir ülkeye ihracatı yapılmayan bir ürün nasıl dünyaya yayıldı ve hollywood yıldızları bu ürünün peşine düştü?Lütfen dürüst habercilik.
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