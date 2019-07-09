İstanbul'da uyuşturucu operasyonu Fatih'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 35 kişi kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te 40 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 tabanca ele geçirildi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

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