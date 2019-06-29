İstanbul'da uyuşturucu operasyonu Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da Muratbey gümrük sahasında gerçekleştirilen operasyonda 753,25 kilogram esrar ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da Muratbey gümrük sahasında gerçekleştirilen operasyonda 753,25 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muratbey Gümrük Müdürlüğünün cari teftişi sırasında, Türkiye'ye kot taşlama kumu getiren bir tırın yükünün uygunsuz olduğu ve getirildiği ülkeye geri gönderilmesine karar verildiği saptandı. Ticaret müfettişlerince söz konusu dosya üzerinde yapılan incelemede, durumun şüpheli unsurlar barındırdığı kanaatine varılarak, araç x-ray taramasına sevk edildi.

Yapılan taramada aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi ve narkotik dedektör köpek eşliğinde fiziki arama yapıldı. Köpeklerin çuvallara aşırı tepki vermesi üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kot taşlama kumu olan çuvalların içerisinde vakumlanarak gizlenmiş 114 pakette 753,25 kilogram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

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