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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 8 kişi, özel harekat polisinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

03 Ağustos 2018 Cuma 08:27
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekiplerince Avcılar, Bağcılar, Fatih, Kağıthane, Ataşehir, Üsküdar ve Kartal ilçelerinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 şüpheli gözaltına alındı 

Ataşehir'de baskın yapılan bir binanın penceresinden kaçmak isteyen şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Avcılar'da ise bir zanlı, yakalanmamak için uyuşturucuyu klozete dökmeye çalıştı.

Başka bir adresteki polis baskınında da kırılmaya karşı özel olarak yapılan kapının, koçbaşı ile kırılmak istenirken duvardan komple çıktığı öğrenildi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 5 silah, çok miktarda uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 08:27
  1. İstanbul
  2. Fatih
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Üsküdar
  5. Bağcılar
  6. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  7. Narkotik
  8. Ataşehir
  9. Kağıthane

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