İstanbul'da uyuşturucu operasyonu Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, büfe işletmeciliği yapan bir kişinin yurt dışından Türkiye’ye getirttiği uyuşturucuyu, başka bir ülkeye göndereceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Bağcılar’da 3 kişinin uyuşturucu maddeyi yurt dışına sevk etmek için hazırlık yaptığını belirledi. Şüphelilerin kullandığı kamyoneti takip eden jandarma, Esenyurt'ta aracı durdurdu. Araçta dedektör köpeği "Atak" ile yapılan aramada çantanın içerisinde şeffaf naylon torbalara konulmuş 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.