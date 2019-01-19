0553 313 94 23

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirildi

19 Ocak 2019 Cumartesi 10:20
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekiplerince aynı apartmanda 2 farklı ikamete düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih'te bir apartman dairesinde sahte para bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, olayla bağlantılı olarak aynı apartmanda bulunan başka bir dairede ise uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri bunun üzerine 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İlk adrese yapılan ve "Vadi" ismindeki narkotik köpeğinin de kullanıldığı baskında, yüklü miktarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.

İkinci daireye yapılan operasyonda ise mutfak dolabına konulan kolilerin içerisinde toplam 1 milyon 51 bin 100 lira sahte banknot bulundu.

Baskında gözaltına alınan Y.T. tutuklanırken, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 10:20
  1. İstanbul
  2. jandarma
  3. operasyon
  4. sahte para

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mutluluğun formülü; evli, çocuklu ve iş sahibi olmak
    1. Mutluluğun formülü; evli, çocuklu ve..
    2. Dünya iş liderleri dijital eğitimi..
    3. Yatırımcı rehberi (9)
    4. Yatırımcı rehberi (10)
    5. Yatırımcı rehberi (7)
    6. Yatırımcı rehberi (8)
    7. Siyaset ve yaptırımların gölgesinde..
    8. FETÖ’nün kanlı planı ortaya çıktı!..
    9. Yatırımcı rehberi (6)
    10. Yatırımcı rehberi (5)
    11. Yatırımcı rehberi (4)
    12. Yatırımcı rehberi (3)
    13. AK Parti Çarşamba belediye başkan..
    14. Bakan Kurum açıkladı:Açılışını Erdoğan..
    15. Yatırımcı rehberi (2)
    16. "İran'da yolcu uçaklarının yarısı..
    17. Yatırımcı rehberi (1)
    18. Sinema biletiyle mısır birleştirilerek..
    19. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    20. Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 22...
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!