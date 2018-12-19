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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Belçika'ya kargoyla gönderilmek istenen 7 kilo 440 gram afyon sakızı ele geçirildi

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:58
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Belçika'ya kargoyla gönderilmek istenen 7 kilo 440 gram afyon sakızı bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başakşehir'deki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kargo şirketine düzenlenen operasyonda, Belçika'ya gönderilmek üzere paketlenmiş şeker poşetlerinin içerisine gizlenmiş 7 kilo 440 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Paketi firmaya teslim eden şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:58
  1. Afyon Sakızı
  2. İstanbul
  3. uyuşturucu

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