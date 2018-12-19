İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Belçika'ya kargoyla gönderilmek istenen 7 kilo 440 gram afyon sakızı ele geçirildi19 Aralık 2018 Çarşamba 10:58
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Belçika'ya kargoyla gönderilmek istenen 7 kilo 440 gram afyon sakızı bulundu.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başakşehir'deki bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kargo şirketine düzenlenen operasyonda, Belçika'ya gönderilmek üzere paketlenmiş şeker poşetlerinin içerisine gizlenmiş 7 kilo 440 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Paketi firmaya teslim eden şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
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