İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Avrupa Yakası'nda şafak vaktinde çok sayıda adrese yönelik başlatılan özel harekat polisi ve helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı23 Kasım 2018 Cuma 06:45
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.
Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde önceden belirlenen çok sayıda adrese şafak vaktinde eş zamanlı baskın yapan ekiplere polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.
Operasyon düzenlenen adreslerde aramaların sürdüğü ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
YORUM YAZ