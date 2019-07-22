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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Bakırköy, Küçükçekmece ve Fatih'te düzenlenen operasyonlarda, 550 kilogram skunk, 15 kilogram afyon sakızı ve 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi- Gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:15
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen üç ayrı operasyonda, 550 kilogram skunk, 15 kilogram afyon sakızı ve 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir şebekenin yurt dışından gelen yüklü miktardaki uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bakırköy, Küçükçekmece ve Fatih'te 15-22 Temmuz arasında düzenlenen operasyonlarda, 1'i İranlı 8 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 550 kilogram skunk, 15 kilogram afyon sakızı ve 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:15
  1. Afyon Sakızı
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