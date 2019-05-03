İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
Bakırköy, Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 200 kilogram skunk ve 550 bin uyuşturucu hap ele geçirildi- Gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı03 Mayıs 2019 Cuma 11:31
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen iki ayrı operasyonda, 1 ton 200 kilogram skunk ve 550 bin ecstasy hap ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir şebekenin yurt dışından gelen yüklü miktardaki uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Bakırköy, Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da, 20 ve 29 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, 2'si Arnavutluk vatandaşı 7 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ton 200 kilogram skunk ve 550 bin ecstasy hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.
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