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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:- "Sultanbeyli ve Sarıyer'de düzenlenen operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirilmiş. İki şahıs gözaltına alınmıştır"- "İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin yaptığı operasyonda da bir tırda 500 kilogram uyuşturucu skunk maddesi ele geçirilmiş. 3 şahıs gözaltına alınmıştır"

31 Ocak 2019 Perşembe 09:34
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultanbeyli ve Sarıyer'de düzenlenen operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildiğini, olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirilmiş, iki şahıs gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

- Jandarma 500 kilogram skunk ele geçirildi

Vali Yerlikaya, başka bir paylaşımında da İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda ise bir tırda 500 kilogram uyuşturucu skunk maddesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bu operasyonda da 3 kişinin gözaltına alındığını aktaran Vali Yerlikaya, her iki paylaşımında da operasyonu başarıyla gerçekleştiren personeli tebrik ederek, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Vali Yerlikaya, ele geçirilen uyuşturucu maddelerine ait fotoğrafları da paylaştı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 09:34
  1. uyuşturucu

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