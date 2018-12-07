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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Kentte son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi- Gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı

07 Aralık 2018 Cuma 12:02
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen 7 ayrı operasyonda, 23 kilogram eroin, 40 kilogram skank, 1 kilogram kokain, 17 kilo 560 gram Afyon sakızı, 2 bin ecstacy hap, 7 tabanca, 1 kaleşnikof tüfek, 200 mermi, 10 bin dolar ve 50 bin lira ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy, Kağıthane, Şişli, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Başakşehir ve Küçükçekmece'de düzenledikleri 7 ayrı operasyonda, 14 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 40 kilogram skunk, 1 kilogram kokain, 17 kilo 560 gram Afyon sakızı, 2 bin ecstacy hap, 7 tabanca, 1 kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 200 mermi, 10 bin dolar ve 50 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 8'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Yılbaşından yana 9 ton 65 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Yılbaşından bu yana uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 886 operasyon ve müdahale edilen 43 bin 601 olayda gözaltına alınan 60 bin 227 kişiden 5 bin 452'si tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında 9 ton 65 kilogram uyuşturucu ile 6 milyon 513 bin 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Geçen yılın aynı döneminde ise düzenlenen operasyon sayısı 832, müdahale edilen olay sayısı 30 bin 119, gözaltına alınan şüpheli sayısı 42 bin 365 olurken, 4 bin 695 şüpheli tutuklanmıştı.

Söz konusu dönemde, 8 ton 492 kilogram uyuşturucu, 5 milyon 760 bin 565 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:02
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