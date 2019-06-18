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İstanbul'da 130 polisle uyuşturucu operasyonu! 10 adrese eş zamanlı baskın

İstanbul Tuzla’da uyuştucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

18 Haziran 2019 Salı 07:22
İstanbul'da 130 polisle uyuşturucu operasyonu! 10 adrese eş zamanlı baskın

Tuzla’da uyuştucu satıcılarına yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Özel harekat polisleri de katıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyona özel harekat polisleri de katıldı.

Helikopter destekli operasyonda 130 polis görev aldı. Uyuştucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda bazı kişiler gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 07:19
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