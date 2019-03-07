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İstanbul’da ultra lüks otomobilli düğün konvoyunda “drift” terörü

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevki’inde ultra lüks otomobillerden oluşan düğün konvoyunda, yolu trafiğe kapatan magandalar dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

07 Mart 2019 Perşembe 09:17
İstanbul’da ultra lüks otomobilli düğün konvoyunda “drift” terörü

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevki’inde ultra lüks otomobillerden oluşan düğün konvoyunda, yolu trafiğe kapatan magandalar dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Trafiği kestikleri yetmiyormuş gibi yaptıklarını profesyonel kameralarla kaydettiren magandalar bir de insansız hava aracı kaldırıp o anları ve oluşan trafiği havadan görüntüledi.

 

İstanbul’da geçtiğimiz Cumartesi günü bir çiftin düğünü için toplanan onlarca ultra lüks otomobil, İSTOÇ’dan konvoy halinde yola çıktı. Konvoy bir süre sonra Kuzey Marmara Otoyolu’na geçerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine doğru seyretmeye başladı. Başakşehir mevki’inde gelerek buradan trafiğe kapatan magandalar, bu andan itibaren dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Uzun kuyruklar oluşturan maganda, trafiğe tehlikeye attığı yetmiyormuş gibi kimsenin canını bir an olsun umursamadı.

 

Otoyolu trafiğe kapatıp bir de “drone” kaldırıp terör estirdiler

 

Magandalar bununla da yetinmeyip megakentin adeta altını üstüne getirdi. Otoyol dışında cadde ve sokaklarda da defalarca yanlama hareketi yaparak patinaj çekip duman çıkartan magandalardan bazıları da yasak olmasına rağmen “çakar” sistemini açtı. Kentte adeta terör estiren magandalar, tüm bunları bir de profesyonel kamera ekibine saniye saniye kaydettirdi. Kamera dışında yanlama hareketi yaptıkları esnada insansız hava aracı da kaldıran magandalar, yaptıklarını kaydettirdikleri yetmiyormuş gibi bir de oluşturdukları trafiği görüntüledi.

 

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin adeta altını üstüne getiren magandaların yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:17
  1. İstanbul
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