0553 313 94 23

İstanbul'da yoğun sis! Bütün seferler iptal edildi

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle şehir hatları işletmesinin tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:07
İstanbul'da yoğun sis! Bütün seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler:

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 07:07
  1. İstanbul
  2. İDO
  3. İDO seferleri
  4. SİS

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihçi Kemal Karpat ABD'de vefat etti
    1. Tarihçi Kemal Karpat ABD'de vefat etti
    2. Elektronik mağazasının camlarını kırıp..
    3. Filistinlilerden Mescid-i Aksa nöbeti
    4. Valilik açıkladı: 46 deprem daha oldu...
    5. İstanbul'da yoğun sis
    6. İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli
    7. AB ile ticaret fazlası sinyali
    8. İstanbul'da ulaşıma 'sis' engeli! Tüm..
    9. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    10. Trump ile Sanders arasında 'çılgın'..
    11. Fatih'te şüpheli araç alarmı
    12. Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı..
    13. Nijerya'da silahlı saldırı: 17 ölü
    14. Çin gizli askeri üs kurdu! Koridoru..
    15. Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap..
    16. "İlk müjdemiz" dedi ve duyurdu!
    17. İstanbul'da sis! Görüş mesafesi 10..
    18. Ekipler sevk edildi... Etkilenenlerin..
    19. Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa..
    20. AP Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye..
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı