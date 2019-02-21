İstanbul'da yoğun sis! Bütün seferler iptal edildi İstanbul'da yoğun sis nedeniyle şehir hatları işletmesinin tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler:

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