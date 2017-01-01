İstanbul’da ucuz evin adresleri

İstanbul’da inşaat metrekare maliyeti 3 bin lira düzeyine çıkmış olsa da hâlâ ucuz denilebilecek konutlara sahip olmak mümkün. Ucuz konutların adresleri ise Anadolu yakasında Pendik, Tuzla, Kurtköy, Avrupa yakasında ise Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Sultanbeyli bölgelerinde yoğunlaşıyor. Şirketler bünyesinde faizsiz taksitlendirmelerin de yapıldığı markalı projelerde 1+1 dairelerin peşin alımlarını 220 bin lira seviyesinden gerçekleştirmek mümkün. 2+1 tipi dairelere ise 330 bin liradan sahip olunabiliyor. Banka kredisi kullanıldığında 120 ay vadeli satışta ise maliyetler oldukça artıyor. Faizle alışverişte 1 puanın karşılığı dairenin iki katına mal olmasına neden oluyor. En doğrusu bundan uzak durmak.