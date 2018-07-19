0553 313 94 23

İstanbul'da üç ilçede uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Küçükçekmece, Avcılar ve Eyüpsultan ilçelerinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 28 adrese yapılan baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:34
İstanbul'da üç ilçede uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 24 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Küçükçekmece, Avcılar ve Eyüpsultan ilçelerinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 28 adrese baskın yapıldı.

Helikopter destekli, özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda çok miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:34
  1. İstanbul
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. Narkotik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Füze enkazında nöbet tutuyorlar!
    1. Füze enkazında nöbet tutuyorlar!
    2. FETÖ'nün 'sohbet ablası' itirafçı oldu
    3. Dünyanın en pahalı şehirleri..
    4. Süper Lig ekibinden flaş transfer!..
    5. Tekirdağ'da korkunç kaza! Araç ikiye..
    6. Erdoğan'dan kutlama mesajı
    7. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama..
    8. PKK'ya uyuşturucu operasyonu! DBP'li..
    9. Kirli işbirliğine tam gaz devam! Esed..
    10. 2018 MEB Sözleşmeli öğretmen atama..
    11. New York’a 33 firmalı çıkarma
    12. Tutuklu sayısı 157'ye yükseldi!
    13. IMF büyüme tahminini yine düşük tuttu
    14. Dudak uçuklatan rakam! Sezonun kombine..
    15. Yatağında uyurken polis uyandırıp..
    16. Hulusi Akar, ilk ziyaretini kritik..
    17. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    18. Bakan Dönmez’in üç önceliği
    19. FLAŞ! O yüzbaşı da ankesörcü çıktı!
    20. İstanbul'da en ucuz evler hangi..
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!