İstanbul’da Turkovac aşı hangi hastanede var? Yerli aşı Turkovac olan hastaneler hangileri?

Türkiye'de aşılama süreci tüm hızıyla sürerken yerli aşı olan Turkovac için randevu sistemi açıldı. Vatandaşlar Biontech ve Sinovac aşılarının yanı sıra artık Turkovac aşısı da tercih edebilecek. Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca, yerli aşı Turkovac aşısını yaptıran ilk isimlerde oldu. Bakan Koca, “Ben, özellikle 50 yıl aradan sonra tamamen yerli Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bekleyen bir çok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını da TURKOVAC ile yaptırmalarını tavsiye ediyorum.” demişti.

Turkovac hangi hastanelerde var?

İstanbul’da Turkovac hangi hastanede var? Yerli aşı Turkovac olan hastaneler hangileri? Turkovac olmak isteyen vatandaşlar Turkovac yerli aşının hangi hastanelerde olduğu sorgulamaya başladı. Yerli aşı Turkovac şuan için İstanbul’da Çam ve Sakura Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Başakşehir Devlet Hastanesinde vurulmakta.

Turkovac aşı randevusu nasıl alınır?

Dileyen vatandaşlar ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu oluşturabilirken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayıp kişisel bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" butonuna tıklayıp aşı tercihinizi gerçekleştirin. Aşı ve hastane randevusu almak için tıklayın

Günlük korona tablosu

9 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanan 24 saatlik verilere göre, 66 bin 237 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 157'den 141'e düştü. İyileşen hasta sayısı 34 bin 592 olurken toplam 418 bin 264 PCR testi yapıldı. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,60 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,99 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 136 milyon 281 bin 040 doza yükseldi.