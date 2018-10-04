İstanbul'da tsunami olur mu? Tsunami Türkiye'de nerelerde görülür?

Son Endonezya depreminin ardından meydana gelen tsunami ülkedeki can kayıplarını da beraberinde getirdi. Felaketin habercisi olan tsunami Türkiye’deki uzmanları harekete geçirdi. Peki İstanbul’da tsunami olur mu? İstanbul’da tsunami belirtileri var mı? İşte İstanbul’da tsunami olur mu sorusunun cevabı…

Geçtiğimiç yıllarda Japonya şimdi de Endonezya’da meydana gelen tsunami tüm dünyayı korkuttu. Tsunami için İstanbul’da çalışmalar başlatıldı. Çukur açılıp 'tsunami' izi araştırması başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Veliefendi Hipodromu'nda çalışma yapılıyor. Geçmişteki tsunami belirtileri ortaya çıkarılacak. Ve olası depremle ilgili de önlemler belirlenecek. En son örneğini Endonezya'da yaşandı. Türkiye'de de olabilir. Hatta, geçmişte yaşandı. Yani İstanbul tarihinde tsunami vardı. Küçük kıyamet, diğer adıyla Kıyamet-i Suğra. 1509 yılında yaşanan deprem sonrası meydana gelen tsunaminin izlerini bulmak için İstanbul'da Veliefendi Hipodromu'nda çalışma başlatıldı. Kayıtlara göre 160 bin nüfuslu İstanbul'da 13 bin kişinin öldüğü ve İstanbul tarihinin bilinen en şiddetli depreminin ardından Marmara Denizi'nde tsunami oluştu. 10 metreye yükselen dalgalar, şehirde tufan yaşattı.

Türkiye kıyıları tsunamiye yatkın

Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Japonlar ile Samandağ kıyılarını kazdıklarını, Türkiye kıyılarında tsunami konusunda çalışma yaptıklarını belirterek şöyle konuştu: "İskenderun Körfezi için tsunami tehlikesi var. Tarihsel kayıtlarda da tsunamiden söz ediliyor. Tsunami gerçekten tehlikeli, Türkiye'de. Maalesef bu konu biraz sulandırılıyor. Akademisyenler tarafından da sulandırılıyor. Türkiye'de ki kıyıları kazdık, İskenderun'u da kazdık. Şöyle diyorum Türkiye kıyıları ve İskenderun körfezi de tsunamiye yatkın. Dolayısıyla bu gerçeği de kabul etmek gerekiyor. Japonlarla birlikte Samandağ kıyılarını kazdığımız ve 1822 depreminin tsunamisinin izlerini bulduk. İşte 20 metre 30 metre bizim kıyılarımızda olmaz doğru, ancak pasifikte Japonya'nın olduğu yerde olur. Bilinmiyor ki; tsunami yada selin su derinliği çok fazla olması gerekmiyor yarım metre yeterli. Çünkü saf bir su gelmiyor içinde pek çok moloz var. Pek çok insan suyun içinde taşıdığı molozlar sebebi ile ölüyor."