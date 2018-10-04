THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

İstanbul'da tsunami olur mu? Tsunami Türkiye'de nerelerde görülür?

Son Endonezya depreminin ardından meydana gelen tsunami ülkedeki can kayıplarını da beraberinde getirdi. Felaketin habercisi olan tsunami Türkiye’deki uzmanları harekete geçirdi. Peki İstanbul’da tsunami olur mu? İstanbul’da tsunami belirtileri var mı? İşte İstanbul’da tsunami olur mu sorusunun cevabı…

04 Ekim 2018 Perşembe 17:31
İstanbul'da tsunami olur mu? Tsunami Türkiye'de nerelerde görülür?

Son Endonezya depreminin ardından meydana gelen tsunami ülkedeki can kayıplarını da beraberinde getirdi. Felaketin habercisi olan tsunami Türkiye’deki uzmanları harekete geçirdi. Peki İstanbul’da tsunami olur mu? İstanbul’da tsunami belirtileri var mı? İşte İstanbul’da tsunami olur mu sorusunun cevabı…

Geçtiğimiç yıllarda Japonya şimdi de Endonezya’da meydana gelen tsunami tüm dünyayı korkuttu. Tsunami için İstanbul’da çalışmalar başlatıldı. Çukur açılıp 'tsunami' izi araştırması başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Veliefendi Hipodromu'nda çalışma yapılıyor. Geçmişteki tsunami belirtileri ortaya çıkarılacak. Ve olası depremle ilgili de önlemler belirlenecek. En son örneğini Endonezya'da yaşandı. Türkiye'de de olabilir. Hatta, geçmişte yaşandı. Yani İstanbul tarihinde tsunami vardı. Küçük kıyamet, diğer adıyla Kıyamet-i Suğra. 1509 yılında yaşanan deprem sonrası meydana gelen tsunaminin izlerini bulmak için İstanbul'da Veliefendi Hipodromu'nda çalışma başlatıldı. Kayıtlara göre 160 bin nüfuslu İstanbul'da 13 bin kişinin öldüğü ve İstanbul tarihinin bilinen en şiddetli depreminin ardından Marmara Denizi'nde tsunami oluştu. 10 metreye yükselen dalgalar, şehirde tufan yaşattı. 

Türkiye kıyıları tsunamiye yatkın

Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Japonlar ile Samandağ kıyılarını kazdıklarını, Türkiye kıyılarında tsunami konusunda çalışma yaptıklarını belirterek şöyle konuştu: "İskenderun Körfezi için tsunami tehlikesi var. Tarihsel kayıtlarda da tsunamiden söz ediliyor. Tsunami gerçekten tehlikeli, Türkiye'de. Maalesef bu konu biraz sulandırılıyor. Akademisyenler tarafından da sulandırılıyor. Türkiye'de ki kıyıları kazdık, İskenderun'u da kazdık. Şöyle diyorum Türkiye kıyıları ve İskenderun körfezi de tsunamiye yatkın. Dolayısıyla bu gerçeği de kabul etmek gerekiyor. Japonlarla birlikte Samandağ kıyılarını kazdığımız ve 1822 depreminin tsunamisinin izlerini bulduk. İşte 20 metre 30 metre bizim kıyılarımızda olmaz doğru, ancak pasifikte Japonya'nın olduğu yerde olur. Bilinmiyor ki; tsunami yada selin su derinliği çok fazla olması gerekmiyor yarım metre yeterli. Çünkü saf bir su gelmiyor içinde pek çok moloz var. Pek çok insan suyun içinde taşıdığı molozlar sebebi ile ölüyor."

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:31
  1. İstanbul'u tsunami mi vuracak?
  2. istanbulda tsunami olur mu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belçika'da en çok kullanılan isim 'Muhammed'
    1. Belçika'da en çok kullanılan isim..
    2. Küçükçekmece'de kan donduran cinayette..
    3. Bolu'da minik öğrenciler, hastane..
    4. Avrupa Ligi maçlarının kanalı belli..
    5. O pizzacı ilk kez konuştu! Pizzaya..
    6. Sosyal medya üzerinden cinsel tacize..
    7. İngiltere'de aşırı dozda hap içince..
    8. Gaziantep'te kanalizasyonda el bombası..
    9. Ordu sahilinde şüpheli varil korkusu
    10. AK Parti seçim takvimini hazırladı!..
    11. Sakarya'da korkunç kaza! TIR 30 metre..
    12. Sigara, hamilenin bebeği için ciddi..
    13. Bülent Korkmaz: Galatasaray'ı yenmek..
    14. Profesyonel Futbol Disiplin..
    15. Devlet Bahçeli: Doğdukları güne lanet..
    16. İngiltere Milli Takımı'ndan Gareth..
    17. Fransa'ya Erdoğan Modeli! Sırada..
    18. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    19. İstanbul'da kocası tarafından satırla..
    20. Interpol: Kaçak Rumen siyasetçi..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi