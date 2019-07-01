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İstanbul’da trafikte “makas” atarak sevinç çığlığı atan magandalar yakalandı

TEM Otoyolu ve Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde otomobille araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:49
İstanbul’da trafikte “makas” atarak sevinç çığlığı atan magandalar yakalandı

TEM Otoyolu ve Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde otomobille araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konularak toplam 3 bin 6 lira idari para cezası kesilen magandalar, 2 yıla kadar hapisle yargılanacak.


TEM Otoyolu ve Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’da otomobille trafiğe çıkan üç sürücü, yoğun trafikteki araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Hem sürücülerin canını hem de kendi canlarını düşünmeyen magandalar, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınlamıştı. Magandalardan biri makas attıktan sonra sevinç çığlığı atmıştı.



3 bin 6 lira para cezası kesildi, ehliyetlerine el konuldu


Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan ekipler, çalışmalar sonucunda sürücülerin plakalarını buldu. Kimliklerini de belirleyen polis, magandaların Emre Ş., Berke E. ve Murat Y. olduklarını belirledi.


Şubeye götürülen magandalara ayrı ayrı, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesinden bin 2 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 45.Maddesi ve ilgili yönetmeliğin 90.maddesi uyarınca sağlık şartları nedeniyle el konuldu.



2 yıla kadar hapisle yargılanacak


Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler, “Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlemek yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:49
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